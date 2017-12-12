В Киргизии задержали семь террористов "Хизб ут-тахрир"

В связи с незаконным хранением экстремистских материалов, взрывчатых веществ и устройств возбуждено уголовное дело.

В Киргизии задержали семь членов террористической организации "Хизб ут-тахрир аль-ислами"*. Как сообщили в МВД страны, у них изъята взрывчатка.

— Проведён обыск в домах нескольких жителей Джалал-Абадской области, в ходе которых обнаружено большое количество литературы экстремистского толка, — добавили в ведомстве.

Сообщается, что у основного подозреваемого 1985 года рождения были обнаружены дома граната РГД-5, маски, перчатки, карта Джалал-Абадской области, а также инструкция по изготовлению самодельных взрывчатых веществ и компоненты для них.

Как ранее писал Лайф, в конце ноября в Санкт-Петербурге задержали главу женской ячейки "Хизб ут-тахрир аль-ислами".

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.