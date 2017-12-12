Преподавателей "школьника из бундестага" накажут за самодеятельность

По результатам проверки выяснилось, что поездка в Берлин была личной инициативой преподавательского состава, который не поставил в известность вышестоящее руководство.

История с выступлением гимназиста из Нового Уренгоя Николая Десятниченко перед депутатами бундестага получила продолжение. Изданию URA.ru стали известны результаты проверки, которая была проведена в гимназии после того, как мальчика обвинили в оправдании фашизма.

Оказалось, что поездка в Берлин была личной инициативой преподавательского состава, который не поставил в известность вышестоящее руководство. Директора школы Екатерину Кашникову было решено привлечь к дисциплинарной ответственности в виде выговора, а преподавателя немецкого языка Людмилу Кононенко проверят на соответствие занимаемой должности.

В материалах проверки сообщается, что предложение об участии в проекте поступило напрямую к Кононенко и она самостоятельно приняла решение и начала подготовку учеников.

Напомним, громкий скандал разгорелся в ноябре после выступления школьника из ЯНАО перед депутатами бундестага по случаю Дня национального траура в Германии. Гимназист Николай Десятниченко заявил, что солдаты вермахта во время Второй мировой войны "не желали воевать", и посетовал, что теперь их могилы в России находятся в ужасном состоянии.

Отметим, что Генпрокуратура уже пообещала проверить речь школьника. А в Кремле высказались в его защиту.