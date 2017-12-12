Житель Архангельска провалился в яму с кипятком из-за сильного тумана

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Житель Архангельска провалился в яму с кипятком из-за сильного тумана

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Фото: ©РИА Новости/Павел Лисицын

Пострадавший мужчина получил сильные ожоги и был доставлен в региональную больницу.

В Архангельске, на улице Гайдара, мужчина провалился в яму с кипятком, образовавшуюся на месте работы теплосетей, сообщает СУ СКР по региону.

<p>Место происшествия. Фото: ©ВКонтакте/Жесть по-Архангельски</p>

По данным ведомства, утром 9 декабря мужчина угодил в яму с горячей водой, которая образовалась на месте проведения ремонтных работ теплосетей, так как не увидел предупредительного ограждения из-за сильного тумана.

Отмечается, что с сильными ожогами пострадавшего госпитализировали. Карету скорой помощи вызвала прохожая, которая стала свидетельницей происшествия.

Чтобы установить обстоятельства произошедшего и найти виновных, областные следственные органы начали проверку.

Напомним, аналогичный случай произошёл в Санкт-Петербурге. Местная жительница получила 40% ожогов кожи из-за того, что также угодила в промоину с кипятком, которая образовалась из-за прорыва теплосети.

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