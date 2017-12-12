Готовившие взрывы на Новый год в Москве террористы получали приказы из-за рубежа

Боевиками, которые готовили взрывы на Новый год в Московском регионе, руководили из-за рубежа. Об этом сообщили представители Центра общественных связей ФСБ России.
— Руководство выявленной ячейки осуществлялось главарями ИГИЛ* из-за рубежа, — отмечается в сообщении.
Ранее Лайф сообщал, что ФСБ пресекла деятельность группы выходцев из Центральной Азии, которые готовили теракты на Новый год и во время предвыборной кампании в Московском регионе. У них были изъяты оружие и боеприпасы.
* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда.
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