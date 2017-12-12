Готовившие взрывы на Новый год в Москве террористы получали приказы из-за рубежа

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Готовившие взрывы на Новый год в Москве террористы получали приказы из-за рубежа

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Фото: © РИА Новости

Ранее сотрудники ФСБ задержали боевиков, которые готовили взрывы в столичном регионе.

Боевиками, которые готовили взрывы на Новый год в Московском регионе, руководили из-за рубежа. Об этом сообщили представители Центра общественных связей ФСБ России.

— Руководство выявленной ячейки осуществлялось главарями ИГИЛ* из-за рубежа, — отмечается в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что ФСБ пресекла деятельность группы выходцев из Центральной Азии, которые готовили теракты на Новый год и во время предвыборной кампании в Московском регионе. У них были изъяты оружие и боеприпасы.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда.

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