В Китае обнаружили три новые нейтронные звезды

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В Китае обнаружили три новые нейтронные звезды

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Учёные предполагают, что в ближайшем будущем смогут каждый год находить более 100 новых пульсаров.

Астрономы из китайской обсерватории нашли три новые нейтронные звезды (пульсары) с помощью самого большого телескопа, работающего с жёстким рентгеновским излучением (FAST), приводит Синьхуа сведения Государственной астрономической обсерватории Китая (ГАОК).

— Считаю, что в будущем такое важные открытия будут носить регулярный характер, — прокомментировал событие глава филиала ГАОК Чжан Шусинь.

Исследователи полагают, что с 2019 года, когда закончится экспериментальный период и FAST будет использоваться в штатном режиме, китайские учёные смогут каждый год находить более 100 новых пульсаров.

Ранее Лайф сообщал, что в октябре крупнейший в мире телескоп FAST впервые обнаружил новые нейтронные звёзды, находящиеся на расстоянии 16 и 4,1 тысячи световых лет от Земли.

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