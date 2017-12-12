В Китае обнаружили три новые нейтронные звезды

Учёные предполагают, что в ближайшем будущем смогут каждый год находить более 100 новых пульсаров.

Астрономы из китайской обсерватории нашли три новые нейтронные звезды (пульсары) с помощью самого большого телескопа, работающего с жёстким рентгеновским излучением (FAST), приводит Синьхуа сведения Государственной астрономической обсерватории Китая (ГАОК).

China’s #FAST radio telescope has identified two pulsars, the National Astronomical Observatories announced Tuesday pic.twitter.com/ZTOzpmhKog — People's Daily,China (@PDChina) 10 октября 2017 г.

— Считаю, что в будущем такое важные открытия будут носить регулярный характер, — прокомментировал событие глава филиала ГАОК Чжан Шусинь.

Исследователи полагают, что с 2019 года, когда закончится экспериментальный период и FAST будет использоваться в штатном режиме, китайские учёные смогут каждый год находить более 100 новых пульсаров.

Ранее Лайф сообщал, что в октябре крупнейший в мире телескоп FAST впервые обнаружил новые нейтронные звёзды, находящиеся на расстоянии 16 и 4,1 тысячи световых лет от Земли.