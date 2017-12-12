Арестованы члены ИГИЛ, готовившие теракты в Москве на Новый год

На конспиративной квартире изъяли два самодельных взрывных устройства, два автомата АК-74, два магазина с патронами, а также гранаты.

Участники ИГИЛ*, задержанные по подозрению в подготовке терактов в Московском регионе, арестованы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественной информации ФСБ России.

— Пресечена деятельность глубоко законспирированной террористической группы, планировавшей провести террористические акты, в том числе с участием террористов-смертников, в Москве во время новогодних праздников и выборов президента РФ, — отмечается в сообщении.

По информации правоохранителей, в Одинцовском районе была обнаружена квартира, в которой боевики синтезировали взрывчатку. Задержали троих подозреваемых, выходцев из стран Средней Азии.

У подозреваемых изъяли два самодельных взрывных устройства, два автомата АК-74, два магазина с патронами калибра 5,45 мм, гранаты Ф-1 и РГД с запалами, 2,5 кг прекурсоров. Также у них были при себе средства связи.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям "Содействие террористической деятельности", "Организация террористического сообщества" и "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации". Все трое находятся под стражей.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда.