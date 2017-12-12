Саакашвили провёл три ночи в камере известного украинского убийцы

Речь идёт об Алексее Пукаче, которого четыре года назад осудили пожизненно за похищение и убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

Бывшего губернатора Одесской области и лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили держали в камере известного украинского убийцы в СИЗО. Об этом, как передают местные СМИ, сам политик заявил во время заседания суда.

Саакашвили уточнил, что трое суток он провёл в камере номер 13.

Отмечается, что речь идёт о бывшем работнике МВД страны Алексее Пукаче. В 2013 году его приговорили к пожизненному лишению свободы за похищение и убийство украинского журналиста Георгия Гонгадзе.

Напомним, Михаила Саакашвили задержали 8 декабря, затем его отправили в СИЗО по подозрению в содействии участникам преступных организаций и сокрытии преступлений. 10 декабря стало известно, что экс-президент Грузии подал в суд на генпрокурора Украины Юрия Луценко в связи с тем, что тот раскрыл материалы досудебного следствия. На следующий день суд Киева отказался арестовывать лидера партии "Рух новых сил" и отпустил его на свободу.