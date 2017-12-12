Олимпийское собрание поддержало заявку российских спортсменов на ОИ-2018

Представители Олимпийского собрания поддержали заявление российских спортсменов относительно их участия в Играх 2018 года в Пхёнчхане. Ранее сообщалось, что сборная РФ сможет выступить на главных соревнованиях четырёхлетия, но в статусе "Спортсмены-олимпийцы из России" под олимпийским флагом.

Ранее комиссия спортсменов ОКР заявила о поддержке тех атлетов из России, которые были готовы принять участие в предстоящей Олимпиаде. Их заявление поддержали на Олимпийском собрании, которое проходит сегодня, 12 декабря, в Москве.

Ранее Министерство культуры, спорта и туризма Южной Кореи выразило сожаление в связи с решением МОК запретить российской сборной участвовать в Олимпиаде в Пхёнчхане. Напомним, 5 декабря состоялось заседание исполкома МОК, где решали вопрос об участии российских спортсменов в ОИ-2018. Сборную отстранили от участия, разрешив выступать в Пхёнчхане только под нейтральным флагом.