В Татарстане спасатели обнаружили тело второго погибшего рыбака

Поиск остальных любителей зимней рыбалки с отколовшейся от берега льдины на Каме продолжается.

— Спасатели зонального поисково-спасательного отряда № 6 при МЧС Республики Татарстан, проводившие обследование водной акватории с помощью судна на воздушной подушке "Хивус-6", по правому берегу вниз по течению реки Камы в 270 метрах от берега в четырёх километрах от плотины обнаружили тело второго погибшего рыбака. Личность погибшего выясняется, — говорится в сообщении регионального управления МЧС.

В ходе поисковых работ на правом берегу на автомобильной дамбе обнаружен автомобиль ВАЗ-2121, принадлежащий мужчине 1957 года рождения. На специально организованную горячую линию поступило сообщение о пропаже двух человек: 1957 и 1981 годов рождения (отец и сын).

Напомним, накануне вечером от берега Камы в Набережных Челнах в районе Нижнекамской ГЭС откололась льдина, на которой находилось пять рыбаков. Спустя час одного из них спасли из воды, когда он из последних сил плыл в зимней одежде по реке. Он был госпитализирован. Тело ещё одного было найдено на следующий день.