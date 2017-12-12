Под Днепром ребёнок случайно застрелил двухлетнюю сестру из пистолета со свалки

Читайте также

Под Днепром ребёнок случайно застрелил двухлетнюю сестру из пистолета со свалки

97
Родители оставили четверых детей у деда, а тот пошёл на рынок, не взяв малышей с собой.

В Днепропетровской области 10-летний мальчик нашёл на мусорной свалке пистолет и случайно убил из него свою двухлетнюю сестру, сообщил на своей странице в "Фейсбуке" замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

— Десятилетний мальчик, гуляя на улице, нашёл самодельное огнестрельное оружие в мусорном баке. Он принёс его в дом и случайно застрелил свою двухлетнюю сестру, — написал представитель полиции.

Сообщается, что родители оставили четверых детей у деда, а он пошёл на рынок, не взяв малышей с собой. Других подробностей на данный момент нет.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!