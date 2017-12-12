Учителя из Уфы подозревают в растлении первоклассниц

Следственные органы выясняют сейчас все обстоятельства произошедшего. Предполагаемый виновник преступления задержан.

В Уфе родители обвинили 58-летнего преподавателя Центра детского технического творчества в изнасиловании их малолетних дочерей, которые учатся в первом классе и дополнительно посещают его занятия, сообщает СУ СКР по региону.

По данным ведомства, с соответствующим заявлением мамы девочек обратились в региональное Следственное управление СКР 8 декабря.

По словам женщин, преподаватель уфимского Дома творчества в течение трёх месяцев периодически насиловал их семилетних дочерей в своём рабочем кабинете.

Отмечается, что после поступившей информации подозреваемый в растлении малолетних был задержан. Начата доследственная проверка.