Песков рассказал, как Путин готовится к ежегодной пресс-конференции

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Песков рассказал, как Путин готовится к ежегодной пресс-конференции

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Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Сегодня и завтра президент РФ Владимир Путин будет готовиться к большой ежегодной пресс-конференции, которая состоится уже в четверг, 14 декабря. Об этом журналистам сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

— Не первый год проходит такая подготовка к подобным мероприятиям. Идёт обновление всего свода информации, массива по всем отраслям экономики, социальной сферы. Отпечаток на ход пресс-конференции накладывает и предвыборная кампания, которая вот-вот начнётся, — добавил представитель Кремля.

Как уже сообщал Лайф, в этом году на пресс-конференцию аккредитовалось рекордное количество журналистов — 1640 человек.

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