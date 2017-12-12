Песков: Ответственность за неудачу с "Фрегатом" должны определять профессионалы

По словам пресс-секретаря главы государства, очевидно, что если произошла нештатная ситуация, значит, был какой-то сбой и какие-то неверные действия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ещё не успели детально ознакомиться с результатами расследования нештатного пуска ракеты "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 19 спутниками с космодрома Восточный, обнародованными по завершении работы спецкомиссии. Он добавил, что если к неудаче привели какие-то просчёты, то за них кто-то должен нести ответственность.

— Если к нештатной ситуации, по-русски говоря — к аварии, привели какие-то просчёты или какие-то неправильные действия, то, конечно, ответственность кто-то должен нести, — сказал официальный представитель Кремля журналистам. — Вряд ли здесь уместны какие-то любительские или просто бюрократические заключения, этого не должно быть, здесь должны быть профессиональные суждения.

Отвечая на вопрос, должен ли кто-то из высшего руководства космической отраслью нести ответственность в подобных случаях, Песков отметил, что это "зависит от того, что стало реальной причиной и имеется ли консенсус относительно этих причин или не имеется среди специалистов в первую очередь".

Напомним, разгонный блок "Фрегат" со спутником "Метеор-М" и другими космическими аппаратами, запущенные с космодрома Восточный, упали в океан, а часть аппарата сгорела в атмосфере. Как ранее писал Лайф, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил о завершении работы аварийной комиссии по падению "Союза-2.1б".