Спецкатегория. Чиновникам в РФ предложили купить билеты на ЧМ-2018 вне очереди

Всего же по квоте будет распродано более десяти тысяч билетов различных категорий.

Оргкомитет ЧМ-2018 предложил российским чиновникам приобрести билеты на чемпионат мира — 2018 без участия в лотерее, в то время как обычные болельщики вынуждены принимать участие в онлайн-розыгрыше на сайте FIFA.

Как сообщает телеграм-канал "Мутко против", для этих целей выделено более десяти тысяч билетов различных категорий на разные матчи.

Источник в администрации регионов отметил, что списки лиц и информацию о количестве билетов желающим нужно направить до 17 декабря 2017 года. Примечательно, что данное предложение является дополнением к квоте приглашений оргкомитета на VIP-трибуны.

Как писал Лайф, 5 декабря стартовал второй этап продажи билетов на ЧМ-2018. До 31 января 2018 года болельщики со всего мира смогут подать заявки на покупку билетов, а уведомление они должны получить до 12 марта. С 13 марта по 3 апреля билеты начнут реализовываться в порядке живой очереди.