Песков: В Кремле воспринимают "твиты" Трампа как официальные заявления

При этом сам президент России "твиттер" не ведёт и уж тем более не хочет, чтобы за него это делал кто-то другой, отметил Песков.

Посты в "твиттере" Дональда Трампа воспринимаются в Кремле как официальные заявления президента США. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что сам Владимир Путин не ведёт страницу в "Твиттере", и, даже общаясь с молодёжью на форуме в Ярославле, он объяснял, что не делает этого сам и уж тем более не хочет, чтобы за него это делал кто-то другой.

— Не считаю себя вправе комментировать те или иные действия президента США, это было бы неверно. Но в любом случае всё, что выходит из его авторизированного "твиттера", воспринимается в Москве как его официальные заявления и никак иначе и докладывается Путину наряду с другими заявлениями, — прокомментировал Песков.

Отметим, сам Дональд Трамп неоднократно объяснял свою любовь к "Твиттеру" необходимостью борьбы со "лживыми СМИ". Только за этот месяц президент США по меньшей мере трижды обвинил журналистов во лжи и делал это, разумеется, через сервис микроблогов.