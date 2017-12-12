В Кремле объяснили, для чего Путин ездил в Турцию и Египет

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В Кремле объяснили, для чего Путин ездил в Турцию и Египет

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Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Алексей Никольский

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, для чего президент РФ посетил Египет и Турцию. Как отметил Песков, российская сторона давно присутствует в регионе, преследует свои прагматические интересы и ориентируется на взаимовыгодное сотрудничество.

— Речь идёт о целенаправленной и последовательной работе российской стороны в русле политики, которую давно и последовательно формирует Путин. Кроме того, речь идёт о развитии отношений с Турцией и Египтом, поэтому речь не о попытках заполнить вакуум, его не бывает. Россия давно присутствует в регионе, преследует свои прагматические интересы и ориентируется на взаимовыгодное сотрудничество.

Ранее Лайф сообщал, что российский лидер в Каире пообщался с главой Египта Абдельфаттахом Сиси, а в Анкаре — с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

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