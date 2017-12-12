Башенный кран рухнул на западе Москвы

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Башенный кран рухнул на западе Москвы

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Фото © РИА Новости/Евгений Биятов

Стрела башенного крана упала на улице Академика Анохина на западе Москвы. По некоторым данным, в результате ЧП пострадало два человека.

Отмечается, что кран упал на бытовку, в которой находились рабочие.

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