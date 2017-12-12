Путин поддержал Олимпийское собрание, одобрившее отправку атлетов на ОИ-2018

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Путин поддержал Олимпийское собрание, одобрившее отправку атлетов на ОИ-2018

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Фото: ©РИА Новости/ Гильем Бейкер

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что лидер страны поддерживает решение Олимпийского собрания, одобрившего отправку атлетов на ОИ-2018 под нейтральным флагом.

— Сейчас Олимпийское собрание состоялось, решение принято, таким образом, можно говорить только о его поддержке (со стороны президента. — Прим. ред.), — отметил Песков.

Как уже сообщал Лайф, представители Олимпийского собрания поддержали заявление российских спортсменов относительно участия в Играх 2018 года в Пхёнчхане.

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