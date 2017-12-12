"Это звонок для нас". Малкин призвал чиновников в России брать пример с США

Он поддержал спортсменов, которые решили участвовать в ОИ-2018 под нейтральным флагом.

Хоккеист Евгений Малкин, который выступает за клуб НХЛ "Питтсбург Пингвинс" считает, что российским чиновникам нужно брать пример с США в вопросе защиты спортсменов и ветеранов.

— Дисквалифицировать всю страну? Это же какой-то бред. И это звонок для нас. Для России, для наших чиновников и государства в целом. Надо защищать и своих спортсменов, и своих ветеранов, — приводит его слова издание "Советский спорт". — Надо делать, как американцы. Они за любого своего гражданина встают горой.

Малкин поддержал спортсменов, которые приняли решение участвовать в Олимпийских играх в Пхёнчхане под нейтральным флагом.

Напомним, Олимпийский комитет России был дисквалифицирован 5 декабря решением МОК. Наши спортсмены смогут принять участие только под нейтральным флагом и без гимна страны. Как ранее писал Лайф, посол Дома болельщиков олимпийской команды России на ОИ-2018 Анита Цой призвала россиян поддержать спортсменов на ОИ.