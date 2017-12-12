Молодой диггер из Питера упал в шахту метро на Невском проспекте и сломал спину

С множественными травмами экстремала доставили в Военно-медицинскую академию им. Кирова. Его состояние оценивается как тяжёлое.

В воскресенье, 10 декабря, 18-летний диггер упал в шахту метро на Невском проспекте, в результате чего получил серьёзные травмы и был госпитализирован, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя регионального ГУ МВД РФ.

По данным правоохранителей, вечером 10 декабря недалеко от гостиницы "Европа" молодой человек изучал объекты метрополитена и, забравшись в канал шахты, не удержался и сорвался вниз. В результате падения экстремал получил серьёзные травмы и был госпитализирован.

Отмечается, что пострадавшего петербуржца доставили в Военно-медицинскую академию, где выяснилось, что у него кататравма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом поясничного отдела позвоночника и левой лопатки, ушибленная рана затылочной области и закрытая травма груди. В настоящее время его состояние оценивается как тяжёлое.

По факту произошедшего местные следственные органы проводят проверку.