В Петербурге задержан вандал, "изгонявший бесов" в Исаакиевском соборе

Мужчина кричал, что за дверями храма находится "очаг зла", а мешающие ему правоохранители прислуживают демонам.

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, разбившего окно и испортившего дверь Исаакиевского собора, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя ГУ МВД по региону.

— Поступило сообщение, что мужчина разбил стекло с восточной стороны Исаакиевского собора и повредил соборную дверь, а также разбил две витрины у гостиницы... рядом с собором. На место оперативно прибыл наряд полиции, гражданин был задержан и передан прибывшим врачам скорой, — сказали агентству в полиции.

Местные СМИ сообщают, что мужчина был невменяем и разглядел "бесовских слуг" в прибывших полицейских. При этом он кричал, что за дверями собора находится "очаг зла", а мешающие ему правоохранители, соответственно, прислуживают демонам.

Ранее Лайф сообщал, что вандалы расписали крест и стены храма Иерусалимской иконы Божией Матери в Москве.