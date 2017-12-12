Черви в глазах. В Россию завезена опасная тропическая инфекция

Подхватить её чаще всего можно в Шри-Ланке, а также на территории Южной и Восточной Европы и Малой Азии.

У жителя Казани обнаружили редкую тропическую инфекцию, сообщают местные СМИ. Дирофиляриоз глаз у мужчины диагностировали, когда он проходил профилактический медосмотр, в том числе у офтальмолога.

Именно он сообщил пациенту, что у него редкая форма инфекционного заболевания глаза, которое вызвано наличием там паразитов. Отмечается, что инфекция свойственна тропическим странам, а подхватить её можно в Шри-Ланке, а также на территории Южной и Восточной Европы и Малой Азии. Особенно опасным периодом считается промежуток времени между маем и сентябрём.

Как отмечают СМИ, переносчиками инфекции являются москиты, а источником заражения для них служат бродячие собаки. Когда инфекция попадает в глаза, в них появляются черви, движение которых человек может принять за галлюцинации. Помимо того, у пациента может снизиться острота зрения. Сейчас мужчина проходит лечение.