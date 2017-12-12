Житель Подмосковья отрубил жене кисти рук топором, заподозрив в измене

Ревнивый мужчина отвёз супругу в лес, где больше получаса её пытал, а затем "сдал" в больницу.

Трагический инцидент произошёл в подмосковном Серпухове 11 декабря. 26-летний местный житель Дмитрий Г. завёз свою жену Маргариту в лес и, достав из автомобиля топор, отрубил женщине кисти рук. После этого садист сам отвёз истекающую кровью супругу в приёмное отделение городской больницы им. Семашко, где она несколько часов провела на операционном столе. Однако спасти изувеченные конечности пациентки медикам, к сожалению, не удалось.

Как сообщают местные СМИ, причиной, заставившей мужчину схватиться за топор, стала банальная ревность. По предварительным данным, Дмитрий заподозрил жену в измене и предложил ей пройти проверку на полиграфе. Та согласилась, но мужчина ждать результатов проверки не стал и решил любыми способами выпытать у супруги правду.

Отметим, что у Дмитрия и Маргариты двое детей, сейчас они находятся у бабушки. В соцсетях родственники пострадавшей объявили сбор средств, чтобы помочь ей быстрее пройти реабилитацию.