Учёные раскрыли секрет долголетия

Для этого была изучена психика жителей Чиленто, где средний возраст женщин составляет 92 года.

Учёные из Италии нашли необычные общие черты в психике самых старых жителей страны, которые живут в Чиленто — "очаге долголетия" на юге государства, где средняя продолжительность жизни мужчин составляет 85 лет, а женщин — 92 года. Об этом сообщает журнал International Psychogeriatrics.

— Мы показали, что у этой группы долгожителей есть уникальные общие черты психики — упорство, позитивное отношение к жизни и крепкие связи с семьёй, землёй и верой, — рассказал специалист Дилип Джесте из Университета Калифорнии.

Он отметил, что ранее все исследования относительно долгожителей касались генетики.

Согласно опросам, эти долгожители даже при серьёзных проблемах со здоровьем гораздо реже молодых страдают от тревоги и депрессии. Они отличаются высоким уровнем оптимизма, любят работать, а также очень привязаны к земле, на которой живут, и к своим родным и близким.

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