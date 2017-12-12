В Кремле ответили на возможность контратаки террористов в Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что нынешняя ситуация в Сирии в корне отличается от той, что была в последние месяцы. Кроме того, отвечая на вопрос, нет ли у Кремля опасений, что в случае вывода войск из Сирии может повториться контрнаступление боевиков ИГИЛ* как в Пальмире, а также не стоит ли расценивать заявление лидера страны как политический предвыборный шаг, Песков сказал: "Никоим образом".

— Здесь решение принималось верховным главнокомандующим Путиным в первую очередь. И, скажем так, сегодня ситуация коренным образом отличается от ситуации последних месяцев и последних лет, — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что Владимир Путин принял решение о выводе войск исходя из того, что операция по спасению и освобождению Сирии от боевиков завершена.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.