За период военного конфликта в Донбассе погибли более 2,8 тысячи мирных жителей

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За период военного конфликта в Донбассе погибли более 2,8 тысячи мирных жителей

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Фото: ©РИА Новости/Ирина Александрова

За время конфликта в Донбассе, который продолжается с апреля 2014 года, погибли более 2,8 тысячи мирных граждан и 7–9 тысяч получили ранения. Об этом сообщается в обнародованном докладе Специальной мониторинговой миссии ООН о ситуации с правами человека на Украине.

— В общей сложности за период конфликта погибло по крайней мере 2818 гражданских лиц. <...> Общее число пострадавших составляет от семи до девяти тысяч человек, — говорится в докладе.

Также в отчёте приводится информация о том, что с 16 августа по 15 ноября в Донбассе погибло 18 человек, ещё 72 получили ранения.

Ранее в Киеве подсчитали убытки от блокады Донбасса.

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