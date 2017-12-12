Анастасия Задорина разработает нейтральную форму для российских олимпийцев

Технические требования к экипировке представители МОК должны огласить в пятницу, 15 декабря, в Лозанне.

Официальный экипировщик олимпийских сборных России ZASPORT разработает нейтральную форму для российских спортсменов, которые решили выступать на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Об этом сообщает RNS со ссылкой на представителя основателя компании Анастасии Задориной.

— На собрании было принято главное решение — что спортсмены едут на Олимпиаду. Я этому очень рада. Что касается формы, ZASPORT приложит все усилия к тому, чтобы обеспечить олимпийцев экипировкой в соответствии с новыми требованиями, — сказала Задорина.

Она также отметила, что в пятницу, 15 декабря, в Лозанне состоится встреча с представителями МОК, на которой они должны сообщить технические требования к экипировке российских олимпийцев.

Напомним, 29 ноября официальный экипировщик олимпийских сборных России ZASPORT презентовал комплект формы национальной команды.

5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в ОИ-2018. Российским атлетам разрешили выступать в Пхёнчхане только под нейтральным флагом.

После комиссия спортсменов ОКР заявила о поддержке тех атлетов из России, которые были готовы принять участие в предстоящей Олимпиаде. Их заявление поддержали на Олимпийском собрании, которое прошло 12 декабря в Москве.