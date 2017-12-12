Президента Федерации танцев на колясках выгоняли из магазина одежды в Петербурге

Елена Лозко хотела примерить платье, однако в торговой точке не оказалось примерочной, в которой у неё была бы такая возможность.

Президента Федерации спортивных танцев на колясках Елену Лозко попытались выгнать из магазина одежды в Санкт-Петербурге. Хозяйка торговой точки Людмила Чупыхина не разрешила чемпионке мира взять платье для примерки дома. А в магазине спортсменка не могла его надеть, так как в примерочной не было нужного оборудования.

По словам Елены Лозко, Чупыхина заявила, что запретит своим продавцам пускать её в отдел. Якобы женщина в коляске отвлекает продавцов и надолго занимает примерочные кабины, мешая "нормальным покупателям", сообщает Пятый канал.

Когда Елена попросила продавца объяснить, что она подразумевает под понятиями "нормальные" и "ненормальные", прозвучали обещания вызвать охрану. Спортсменка отправилась на выход, а Чупыхина сказала, что больше никогда её не пустит.