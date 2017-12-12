Собянин поручил обеспечить порядок в Москве во время выборов президента России

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Собянин поручил обеспечить порядок в Москве во время выборов президента России

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Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: ©РИА Новости/Алексей Никольский

Мэр города подчеркнул, что политическая активность не должна создавать препятствий для нормальной жизни москвичей.

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил столичной полиции и народной дружине обеспечить правопорядок в городе в период выборов президента России в марте 2018 года, чтобы политическая активность не мешала жизни москвичей. Соответствующее поручение он дал в ходе общегородского расширенного совещания "Профилактика правонарушений в Москве".

— Как всегда в такие годы, Москва станет главным центром публичных массовых мероприятий, — заявил он во время общегородского совещания "Профилактика правонарушений в Москве". — Задача московской полиции и народной дружины — сделать всё необходимое для обеспечения правопорядка.

Как писал Лайф, ранее о своём участии в выборах заявил действующий президент России Владимир Путин. О том, пойдёт ли он на выборы как самовыдвиженец или от партии, российский лидер ещё не решил.

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