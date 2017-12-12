Собянин рассказал о снижении уровня преступности в Москве

На это повлияло в том числе увеличение числа видеокамер, а также контроль за торговой и транспортной деятельностью.

Уровень преступности в Москве упал более чем на 20% с начала года, при этом более чем на 30% уменьшилось количество преступлений, совершённых в общественных местах. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин на общегородском совещании "Профилактика правонарушений в Москве".

— Преступность в целом по городу снизилась более чем на 20 процентов. Более чем на треть снизилось количество особо тяжких преступлений, грабежей, краж. И очень важно, что больше чем на 30% снизилась преступность в общественных местах, — заявил мэр.

Собянин добавил, что снижение уровня преступности связано с наведением порядка в сфере незаконной торговли, деятельности такси и общественного транспорта. Также он отметил, что в столице улучшилась координация с крупными ТЦ и другими потенциально проблемными точками.

Кроме того, мэр Москвы сообщил о важности системы видеонаблюдения, которая стала одной из самых масштабных в мире. По его словам, благодаря этим комплексам раскрываются десятки тысяч правонарушений.

Ранее Сергей Собянин поручил обеспечить порядок в Москве во время выборов президента России.