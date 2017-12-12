Южная Корея попросила США на время Олимпиады-2018 отложить военные учения

Однако официальной информации в ответ на сообщения СМИ ни от Пентагона, ни от Сеула не поступало.

Южная Корея попросила США на период проведения зимних Олимпийских игр отложить военные учения, чтобы снизить вероятность провокационных действий со стороны КНДР. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Сеул выступил за то, чтобы не проводить ежегодные учения Foal Eagle и Key Resolve до окончания Паралимпийских игр 18 марта.

Отмечается, что государства пока продолжают "обсуждать дальнейшее действие по вопросу учений", но, согласно информации источника, США, вероятно, выполнят просьбу Южной Кореи.

Официальных комментариев по этому поводу пока не было — Пентагон и южнокорейское посольство воздержались от высказываний.

Напомним, ранее военно-воздушные силы стран проводили над Корейским полуостровом самые масштабные за историю отношений двух стран совместные учения ВВС.

ОИ-2018 пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

5 декабря исполком Международного олимпийского комитета отстранил сборную России от участия в Олимпиаде. Спортсменам разрешили выступать в Пхёнчхане только под нейтральным флагом.