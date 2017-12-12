Анкара больше не видит угрозы от "сирийского режима"

В МИД страны отметили, что опасность может представлять партия "Демократический союз" (PYD).

Турция больше не считает, что "сирийский режим" ей угрожает. Об этом в эфире телеканала NTV заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

— Был эпизод, когда они сбили наш самолёт, но этого сейчас нет, — сказал он, добавив, что опасность может представлять сирийская курдская партия "Демократический союз" (PYD), признанная в Турции террористической организацией, а также Рабочая партия Курдистана.

Глава МИД отметил, что в случае проведения какой-либо операции она будет заранее согласована с Россией, которую Чавушоглу назвал союзником. Он подчеркнул, что Анкара против того, чтобы в сирийском урегулировании принимали участие курды.

— В Сирии есть разные курдские группы. Мы с ними в контакте. Мы не против курдов — наоборот, мы рядом с ними. Но это не относится к террористам, — добавил он, отметив, что РФ получила список группировок, с которыми Турция готова сотрудничать.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин посетил Анкару, где провёл переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как ранее писал Лайф, после встречи турецкий лидер поблагодарил своего коллегу по-русски.