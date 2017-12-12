Наносившие удары по ИГИЛ бомбардировщики Ту-22М3 вернулись в Калужскую область

Бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 ВКС РФ, которые наносили удары по ИГИЛ* в Сирии, вернулись на аэродром дислокации в Калужской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

— Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 выполнили перелёт с аэродрома в Северной Осетии на аэродром дислокации в Калужской области после успешного завершения выполнения задач по нанесению авиационных ударов по объектам террористов, — отмечается в сообщении военного ведомства.

На аэродроме в Калужской области было организовано торжественное мероприятие по случаю возвращения бомбардировщиков. В нём приняли участие командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш, представители военно-патриотического движения "Юнармия", ветеранских организаций, а также родственники и сослуживцы вернувшихся военных.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.