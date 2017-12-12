Минобороны потребовало от завода Дерипаски более 2 млрд рублей

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Минобороны потребовало от завода Дерипаски более 2 млрд рублей

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Фото: © РИА Новости/Юрий Стрелец

В общей сложности оборонное ведомство подало пять исков в суд в отношении самарского завода "Авиакор".

Минобороны обратилось с пятью исками в общей сложности на 2,5 миллиарда рублей к самарскому заводу "Авиакор". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на документы Арбитражного суда Москвы.

В одном из них оно требует взыскать с "Авиакора" 424,8 миллиона рублей в качестве неустойки по госконтракту, который был заключён в 2012 году. Ещё одно требование — на 279,3 миллиона рублей.

— Суммы таких исков определяются исходя только из дней просрочки и не учитывают конкретных обстоятельств задержки, к которым часто имеет отношение сам заказчик, — заявили представители корпорации "Русские машины", которая владеет заводом.

"Авиакор" — один из крупнейших российских авиастроительных заводов, который входит в корпорацию "Русские машины", объединяющую машиностроительные активы группы "Базовый элемент" Олега Дерипаски.

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