В Ленобласти угнали автомобиль с бабушкой внутри

50-летний злоумышленник был задержан на 128-м километре автодороги "Нарва" и доставлен в ближайший отдел полиции.

В полицию в Ленинградской области обратился мужчина с информацией о том, что за несколько минут до этого в Ивангороде от придорожной гостиницы угнали его автомобиль, в котором находилась его 78-летняя мать, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— В результате слаженных действий сотрудников полиции на 128-м километре автодороги "Нарва" указанный автомобиль был остановлен, а злоумышленник задержан. Им оказался 50-летний житель сопредельного государства. Пострадавшей оказана первая помощь, — сообщила представитель ведомства.

Сейчас подозреваемый находится в отделе полиции до выяснения обстоятельств, по результатам проверки в соответствии с законодательством будет принято решение.

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