СМИ: После аварии прерваны поставки газа из Австрии в ряд европейских стран

Ранее стало известно о взрыве на одном на заводе в районе города Баумгартен-ан-дер-Марх.

Поставки газа из Австрии в Италию, Венгрию и Словению прерваны после аварии на газораспределительном предприятии Европы, передаёт Bloomberg со ссылкой на регулятор E-Control. Отмечается, что голубое топливо продолжает поступать в ФРГ.

По информации агентства, газовому терминалу нанесён серьёзный ущерб, причина взрыва неясна. Когда будут восстановлены поставки, пока не сообщается.

Станция принадлежит австрийской нефтегазовой компании OMV и занимается распределением российского газа в Европе. Компания — оператор терминала Gas Connect Austria в ручном режиме произвела отключение газопровода, в настоящее время он не работает.