В МИД Турции выступили против антироссийских санкций

По мнению Мевлюта Чавушоглу, вместо угроз и запретов нужно решать "серьёзные вопросы".

Турция выступает против санкций в отношении РФ, так как ими ничего не удастся добиться. Об этом заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.

— Санкциями, угрозами никогда ничего нельзя добиться. Некоторые страны — члены ЕС следуют политике санкций против РФ, но остальные страны продолжают поддерживать с ней связь, торгуют и имеют хорошее сотрудничество. Все покупают газ у РФ, — сказал Чавушоглу.

Министр также отметил, что сейчас очень много проблем и потому вместо введения запретов нужно заниматься серьёзными вопросами и решать серьёзные проблемы.

Напомним, 2 декабря посол США в России Джон Хантсман назвал условия, при выполнении которых Вашингтон снимет санкции с Москвы. Согласно заявлению, снятие антироссийских санкций зависит от решения конфликта на Украине. В Совфеде раскритиковали предложение посла США, заявив, что Россия не несёт ответственности за то, что происходит на Украине.