В Москве появились три новых промкомплекса и технопарк

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В Москве появились три новых промкомплекса и технопарк

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Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов

Ещё три столичных предприятия наделены статусом промышленного комплекса и одно — статусом технопарка. Это решение было принято на заседании президиума Правительства Москвы градоначальником столицы Сергеем Собяниным. Теперь в Москве 33 технопарка и 39 промкомплексов.

— На рассмотрение представлены три заявки: АО "Кондитерско-булочный комбинат Простор", ПАО "Импульс" и производственно-экспериментальная фабрика "Союз", — заявил руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства столицы Алексей Фурсин.

При этом ПАО "Радиофизика" получило статус управляющей компании одноимённого технопарка. Статус якорного резидента технопарка "Отрадное" получил крупнейший в РФ разработчик ПО в области распознавания текстов и лингвистики ООО "Аби" (ABBYY).

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