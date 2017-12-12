Генпрокуратура РФ запросит у Франции материалы по делу Керимова

Генеральная прокуратура РФ направит Франции запрос по делу сенатора Сулеймана Керимова. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Чайка.

— Мы в праве затребовать материалы уголовного дела для того, чтобы привлечь этого человека, если он совершил преступление, к ответственности в соответствии с нашим национальным законодательством. Такой запрос нами подготовлен, — сказал Чайка во время рабочего визита в штаб-квартире Интерпола в Лионе.

Как уже сообщал Лайф, Апелляционный суд Экс-ан-Прованса постановил оставить российского сенатора Сулеймана Керимова на свободе. Бизнесмена обвинили во Франции в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.