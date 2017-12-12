В Красноярске 89-летнюю пенсионерку 4 часа держали в магазине, обвинив в краже

В связи с произошедшим инцидентом в супермаркете проводится внутренняя проверка.

В Красноярске охранники супермаркета задержали и обвинили в краже 89-летнюю пенсионерку за то, что продукты, которые женщина хотела купить, она по пути к кассе положила не в тележку, а в свою сумку. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал сын женщины, известный в городе фотограф Олег Финогенов, объяснив, что в силу возраста женщине тяжело толкать массивную магазинную тележку.

— Может, кто помнит весьма печальную историю с бабушкой, которую поймали доблестные охранники с кусочком масла (или сыра)? Так вот! Креатив охранников "Красного Яра" пошёл дальше, — написал Финогенов.

По словам мужчины, когда его мама стояла в очереди к кассе, к ней подошли охранники и без объяснения причин провели в служебное помещение.

— Не представились, не дали позвонить, составили протокол, вызвали полицию, продержали четыре часа и лишь потом отпустили, — добавил он. — А человеку 89 лет. Инвалид. Зрение, астма, невралгия и прочее. Труженик тыла. Ветеран труда.

Как сообщают местные СМИ, по факту инцидента в магазине проводится внутренняя проверка.