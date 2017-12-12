Telegram оштрафовали за отказ расшифровать переписку питерских террористов

Штраф 800 тысяч рублей назначен представителям Telegram за отказ предоставить спецслужбам информацию для декодирования переписки обвиняемых по делу о взрыве в метро Санкт-Петербурга, заявил адвокат Дмитрий Динзе.
— Два номера, расшифровку сообщений которых запрашивала ФСБ, принадлежат братьям Азимовым, которые обвиняются по делу о совершении теракта в Санкт-Петербурге, — отмечается в сообщении.
При этом, по словам юриста, они перестали пользоваться данными номерами ещё до атаки. Отметим, что Мещанский суд Москвы ранее отказался привлечь представителя спецслужбы и прокурора к рассмотрению жалобы Telegram.
Ранее сообщалось, что суд Мещанского района Москвы оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей, однако, как отмечалось, решение связано с отказом представителей мессенджера предоставить информацию для декодирования.
3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв. В результате погибло 15 человек, более 100 пострадали. Как предполагается, взрыв осуществил террорист-смертник Акбаржон Джалилов.
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