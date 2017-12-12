Telegram оштрафовали за отказ расшифровать переписку питерских террористов

Ранее адвокат владельцев мессенджера сообщил, что его подзащитных оштрафовали на 800 тысяч рублей.

Штраф 800 тысяч рублей назначен представителям Telegram за отказ предоставить спецслужбам информацию для декодирования переписки обвиняемых по делу о взрыве в метро Санкт-Петербурга, заявил адвокат Дмитрий Динзе.

— Два номера, расшифровку сообщений которых запрашивала ФСБ, принадлежат братьям Азимовым, которые обвиняются по делу о совершении теракта в Санкт-Петербурге, — отмечается в сообщении.

При этом, по словам юриста, они перестали пользоваться данными номерами ещё до атаки. Отметим, что Мещанский суд Москвы ранее отказался привлечь представителя спецслужбы и прокурора к рассмотрению жалобы Telegram.

Ранее сообщалось, что суд Мещанского района Москвы оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей, однако, как отмечалось, решение связано с отказом представителей мессенджера предоставить информацию для декодирования.

3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв. В результате погибло 15 человек, более 100 пострадали. Как предполагается, взрыв осуществил террорист-смертник Акбаржон Джалилов.