Помощник президента РФ назвал Роскосмос "ни фига не зарабатывающим"

По данным Андрея Белоусова, компания, на которую работают 220 тысяч человек, приносит всего 2% чистой прибыли от общей выручки в 5 млрд долларов.

Госкорпорации "Роскосмос" нужно перестроить бизнес-модель, чтобы начать зарабатывать по-крупному, считает помощник президента РФ Андрей Белоусов.

— Я всё жду, когда Роскосмос придёт и скажет: слушайте, давайте и федеральную космическую программу закроем наконец, дайте мне эти деньги в капитал, я буду зарабатывать, — заявил Белоусов.

По его словам, сейчас компания практически не приносит прибыли при том, что на неё работают 220 тысяч человек.

— Вот эта огромная масса людей ни фига не может заработать деньги. Это нормально? Вот, если так по-простому говорить, что из себя сегодня представляет Роскосмос, — продолжил Белоусов.

Он также отметил, что создание группировки ГЛОНАСС, космодрома Восточный и работа с МКС — это всё железо, а не деньги.

По мнению помощника президента, чтобы перестроить бизнес-модель Роскосмоса, потребуется не менее пяти лет. После этого срока, отметил он, компания должна начать зарабатывать гораздо больше.

Федеральную космическую программу до 2025 года Правительство России утвердило в марте 2016-го. Она оценивается в 1,4 триллиона рублей.