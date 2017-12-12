Россияне не пострадали при взрыве газового хаба в Австрии

Граждане России из числа сотрудников газового хаба Баумгартен не пострадали в результате произошедшего взрыва. Об этом "РИА Новостям" сообщили в посольстве нашей страны в Австрии.
— Посольство находится в контакте с представительством "Газпром экспорта" в Вене. Продолжаем отслеживать ситуацию, — прокомментировали представители дипведомтсва.
After #Baumgarten explosion, #EnergySecurity back high in the political agenda | We can't underestimate the importance of diversified supplies and resilient infrastructure. #gas #storage https://t.co/urLfjugSeu pic.twitter.com/nQUfXsOpww— Nicolò Sartori (@_nsartori) 12 декабря 2017 г.
По последним данным, в результате взрыва пострадал 21 человек, один из раненых в тяжелом состоянии. Ранее Красный крест Нижней Австрии рассказал о 18 раненых и одном погибшем, однако другие источники эти данные не подтверждают.
Вместе с тем работа газового хаба в результате взрыва оказалась полностью остановлена. Газовый регулятор Австрии E-Control сообщил о прекращении транзитных поставок в Италию, Венгрию и Словению.
По предварительным данным, причиной взрыва стала техническая неисправность.
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