Россияне не пострадали при взрыве газового хаба в Австрии

По предварительным данным, причиной ЧП стала техническая неисправность. Работа предприятия приостановлена.

Граждане России из числа сотрудников газового хаба Баумгартен не пострадали в результате произошедшего взрыва. Об этом "РИА Новостям" сообщили в посольстве нашей страны в Австрии.

— Посольство находится в контакте с представительством "Газпром экспорта" в Вене. Продолжаем отслеживать ситуацию, — прокомментировали представители дипведомтсва.

По последним данным, в результате взрыва пострадал 21 человек, один из раненых в тяжелом состоянии. Ранее Красный крест Нижней Австрии рассказал о 18 раненых и одном погибшем, однако другие источники эти данные не подтверждают.

Вместе с тем работа газового хаба в результате взрыва оказалась полностью остановлена. Газовый регулятор Австрии E-Control сообщил о прекращении транзитных поставок в Италию, Венгрию и Словению.

По предварительным данным, причиной взрыва стала техническая неисправность.