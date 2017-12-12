Пограничникам Литвы разрешили сбивать неопознанные беспилотники

Литовским пограничникам теперь можно стрелять по неопознанным беспилотникам, сообщает служба защиты госграницы при МВД страны. Речь идёт о тех БПЛА, которые могут нанести ущерб интересам нацбезопасности страны и представляют угрозу жизни и здоровью граждан.

— Директор службы защиты государственной границы Ренатас Пожела утвердил порядок действий против беспилотных аппаратов, — отмечается на сайте пресс-службы.

При этом есть некоторые условия. Так, сбивать беспилотники можно только на территории Литвы там, где запрещены полёты, а также над охраняемыми объектами и в приграничной зоне у внешней границы. Кроме того, необходимо убедиться, что у управляющего летательным средством нет разрешения на полёты в приграничной зоне.

Новый порядок действий против неопознанных беспилотников вступит в силу 1 января 2018 года.