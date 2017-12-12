Мать "подмосковного Отелло" назвала сына параноиком

Ранее сообщалось, что медики столичной больницы сумели сохранить руки жительнице Серпухова, на которую с топором напал её супруг.

Мать Дмитрия Грачёва, который отрубил своей жене руки в Серпухове, заявила, что у её сына паранойя. Молодые люди к тому моменту уже находились на стадии развода.

— Они подали заявление на развод. У него началась паранойя на почве ревности. Думал, что его обманывали. Он её и на детектор лжи возил, избил, ножом угрожал, — цитирует "Рен-ТВ" слова женщины.

Ранее Лайф сообщал, что Дмитрия Грачёва задержали правоохранители после того, как он напал с топором на свою жену. По версии следствия, он вывез женщину в лес и начал "выпытывать правду" с помощью топора. Как отмечается, Грачёв раздробил жене одну кисть, а вторую ампутировал.

Кисть молодой женщины буквально по частям собрали врачи 71-й московской больницы имени Жадкевича. Операция продолжалась целых восемь часов.