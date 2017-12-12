"Сапсан" свяжет Санкт-Петербург и Нижний Новгород с 1 марта

"Сапсан" развивает скорость до 250 км/ч и полностью адаптирован к особенностям российского климата.

Пресс-служба РЖД сообщила о запуске поездов "Сапсан" из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород. Высокоскоростной транспорт снова начнет курсировать между двумя городами с 1 марта 2018 года и на ежедневной основе.

Сейчас, чтобы добраться из Северной столицы в Нижний, пассажирам необходимо затратить на поездку не менее 12 часов, а путешествие на "Сапсане" займёт всего восемь.

К слову, скоростные поезда до Нижнего Новгорода из Петербурга ходили и раньше, но их отменили несколько лет назад.

Скоростной поезд "Сапсан", произведённый немецкой компанией "Сименс", развивает скорость до 250 км/ч. В настоящее время между Москвой и Санкт-Петербургом курсирует сдвоенный "Сапсан" — самый длинный высокоскоростной поезд в мире, его длина составляет 500 метров.