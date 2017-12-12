Из-за взрыва на газопроводе в Австрии режим ЧП объявили в Италии

По предварительной информации, взрыв на станции произошёл из-за технической неисправности.

В Италии ввели режим чрезвычайного положения из-за взрыва, который произошёл на австрийской газораспределительной станции в Баумгартене. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития страны.

— Поставки российского газа в Италию через Австрию прерваны из-за произошедшей там аварии. Согласно регулирующим национальным правилам и регламенту ЕС, министерство вводит чрезвычайное положение, — говорится в сообщении итальянского министерства.

В Министерстве экономического развития Италии добавили, что сейчас страна обеспечена голубым топливом за счёт запасов.

По предварительным данным, причиной взрыва стала техническая неисправность. Отмечается, что россияне не пострадали при взрыве газового хаба в Австрии.