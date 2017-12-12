В "Газпром экспорте" прокомментировали сообщения о взрыве на австрийской станции

Ранее стало известно, что в связи с происшествием приостановлены поставки голубого топлива в ряд европейских стран.

В компании "Газпром экспорт" сообщили, что в настоящее время работают над перераспределением потоков газа для обеспечения бесперебойных поставок своим клиентам.

— В настоящее время компания работает над перераспределением потоков газа и делает всё возможное, чтобы обеспечить бесперебойность поставок газа своим клиентам на этом транспортном направлении, — сообщили в заявлении компании.

Напомним, поставки газа из Австрии в Италию, Венгрию и Словению были прерваны после аварии на газораспределительном предприятии Европы в районе города Баумгартен-ан-дер-Марх. Отмечается, что голубое топливо продолжает поступать в ФРГ.

Gas Connect Austria в ручном режиме произвела отключение газопровода, в настоящее время он не работает. В терминал поступает главным образом газ из России и Норвегии, затем он транспортируется в Германию, Италию, Францию, Словению, Хорватию и Венгрию. Треть российского экспортного газа в Европу транспортируется именно путём мощностей газового терминала в Баумгартене.