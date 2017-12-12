Михо в Стране чудес. Саакашвили заподозрили в появлении в суде "под веществами"

Грузинский политик продемонстрировал типичные "симптомы" человека, потерявшего связь с реальностью: бегающий взгляд, глупую улыбку и бессмысленные движения руками, которым Саакашвили всё никак не мог найти применение.

Украинский блогер Мирослав Олешко обратил внимание на странное поведение Михаила Саакашвили на вчерашнем заседании Печерского райсуда. На одном из видео, снятых во время процесса, экс-губернатор Одесской области демонстрирует повадки человека, который будто бы потерял связь с реальностью.

На кадрах видно, что в какой-то момент у политика забегали глаза. Он опустил взгляд в пол и нервным движением поправил свои волосы. Тут же руки Саакашвили опускаются на лацкан пиджака, смахивая невидимые пылинки. Потом его взгляд устремляется в потолок, "залипает" там на некоторое время. Руки политика при этом не находят себе места и нетерпеливо теребят одежду. Затем Саакашвили несколько раз касается своего подбородка, будто не чувствуя лица. И весь описанный выше порядок действий занимает буквально шесть секунд.

Пользователи соцсетей выдвинули предположение, что Саакашвили явно что-нибудь принял перед заседанием — для храбрости.

Некоторые из них вспомнили украинского депутата Дмитрия Добкина, которого не раз "ловили" на заседаниях Рады в подозрительно приподнятом расположении духа. Однажды операторы засняли, как парламентарий пытается скрыться от посторонних взглядов за мраморной колонной, затем что-то бросает в рот и запивает водой, а выходит из своего "укрытия" уже совершенно другим человеком. Добкин не может успокоиться, постоянно щёлкает пальцами, лихорадочно облизывает губы и трясёт головой в такт музыке, которую слышит только он сам.