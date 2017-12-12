Михо в Стране чудес. Саакашвили заподозрили в появлении в суде "под веществами"

Украинский блогер Мирослав Олешко обратил внимание на странное поведение Михаила Саакашвили на вчерашнем заседании Печерского райсуда. На одном из видео, снятых во время процесса, экс-губернатор Одесской области демонстрирует повадки человека, который будто бы потерял связь с реальностью.
На кадрах видно, что в какой-то момент у политика забегали глаза. Он опустил взгляд в пол и нервным движением поправил свои волосы. Тут же руки Саакашвили опускаются на лацкан пиджака, смахивая невидимые пылинки. Потом его взгляд устремляется в потолок, "залипает" там на некоторое время. Руки политика при этом не находят себе места и нетерпеливо теребят одежду. Затем Саакашвили несколько раз касается своего подбородка, будто не чувствуя лица. И весь описанный выше порядок действий занимает буквально шесть секунд.
Пользователи соцсетей выдвинули предположение, что Саакашвили явно что-нибудь принял перед заседанием — для храбрости.
Некоторые из них вспомнили украинского депутата Дмитрия Добкина, которого не раз "ловили" на заседаниях Рады в подозрительно приподнятом расположении духа. Однажды операторы засняли, как парламентарий пытается скрыться от посторонних взглядов за мраморной колонной, затем что-то бросает в рот и запивает водой, а выходит из своего "укрытия" уже совершенно другим человеком. Добкин не может успокоиться, постоянно щёлкает пальцами, лихорадочно облизывает губы и трясёт головой в такт музыке, которую слышит только он сам.
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