Басманный суд заочно арестовал совладельца "ВИМ-авиа" Мурсекаева

Защита собственника авиакомпании объявила о намерениях обжаловать вынесенный московским судом приговор.

Басманный суд Москвы заочно арестовал совладельца авиакомпании "ВИМ-авиа" Рашида Мурсекаева, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями.

— Ходатайство следствия удовлетворить, заочно избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мурсекаева, — огласила решение судья Евгения Николаева.

Согласно постановлению суда избрана заочная мера пресечения, и она будет исчисляться с момента экстрадиции или задержания бизнесмена на территорию России.

Отмечается, что защита Мурсекаева объявила о намерениях обжаловать вынесенный судом приговор.

Против собственника авиакомпании "ВИМ-авиа" Рашида Мурсекаева возбудили уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями".

Как уже сообщал Лайф, 25 сентября "ВИМ-авиа" полностью прекратила чартерные перевозки пассажиров из-за финансовых проблем. Бывший генеральный директор компании Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева были задержаны, им предъявили обвинения по делу о мошенничестве.

Напомним, Мурсекаев и финансовый директор Алевтина Калашникова объявлены в международный розыск — они скрылись от следствия, сбежав из России.